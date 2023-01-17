деревня Круглое, деревня Круглое, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Круглое

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2982Круглое, сц. вл.при колодце Круглом.202918123114
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Покровская на Годинке волость
861. Круглое, деревня бывшая владельческая, при речке Раевке, дворов 29, жителей 175, в. првл, (уездный город в 18 верстах), школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
291368Круглоедеревня52°47'с.ш.37°11'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Галичинское сельское поселение
54608404166д Круглоедеревня
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