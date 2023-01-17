деревня Омеленец, деревня Омеленец, Каменецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Омеленец

Каменецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Верховичская волость
70. Омеленец, село бывшее государственное, при урочище Гай, дворов 90, жителей 623, церковь православная, школа, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Верховичская волость
ОмеленецСело870656612Высоко-Литовск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Каменецкий район, Каленковичский сельсовет
д Омеленец321

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Каменецкий район, Верховичский сельсовет
д. Омеленец132
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