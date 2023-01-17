село Малиновка, село Малиновка, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Малиновка

Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Мангушская волость
57. Кабаза, деревня бывшая государственная, дворов 20, жителей 97, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Бахчисарайский район
797595Малиновкасело33°50,0' с.ш.34°01,0' в.д.I-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Бахчисарайский муниципальный район, Почтовское сельское поселение
35604402121с Малиновкасело
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