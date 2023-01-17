деревня Скоки, деревня Скоки, Брестский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Скоки

Брестский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Мотыкальская волость
127. Скоки, село бывшее владельческое, при реке Лесной, дворов 23, жителей 142, церковь православная

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Мотыкальская волость
СкокиДеревня356331010Брест
СкокиИмение1023399Брест

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Брестский район, Мотыкальский сельсовет
д Скоки945

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Брестский район, Мотыкальский сельсовет
д. Скоки388
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