село Паниковец, село Паниковец, Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Паниковец

Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1679Пониковец, с. вл.при прудах.3535120339384Церковь православная 1. Мельница.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Каменская волость
437. Пониковец (Богоявленское), село бывшее владельческое и государственное, дворов 166, жителей 1071, церковь православная, лавка, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Задонский район
78594Паниковецсело52°23'00"38°50'00"N-37-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Задонский муниципальный район, Сельское поселение Каменский сельсовет
42624432136с Паниковецсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close