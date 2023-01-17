деревня Сабурово, деревня Сабурово, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Сабурово

Кувшиновский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Тысяцкая волость
28Сабурово24¾

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кувшиновский район
283100Сабуроводеревня57°01'34°04'O-36-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кувшиновский муниципальный район, Могилевское сельское поселение
28634420166д Сабуроводеревня
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