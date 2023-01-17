Верхние Ачи
Больше-Кибяк-Козинская волость, Лаишевский уезд (на 1914)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
977Верхние Ачи (Темеревка), д. вл.при безымянных ключах.8527227680Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
390. Вр. Ачи (Спасское), село бывшее владельческое, при речке Каменке, дворов 32, жителей 185, звд. для выделки татарск. кушаков.
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с-цо Ачи Верхние, Б. Кибяк. Козин.русские427Показать скан