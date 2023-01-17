село Ильинка, село Ильинка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Ильинка

Калачеевский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Калачевская волость
380. Ильинка (Гордиенков), слобода бывшая государственная, при речке Подгорной, дворов 207, жителей 1403, церковь православная, 17 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Калачеевский район
7190Ильинкасело50°27'с.ш.41°06'в.д.M-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Калачеевский муниципальный район, Подгоренское сельское поселение
20615444111с Ильинкасело
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