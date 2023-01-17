Высокое
Оршанский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
346. Высокое, село бывшее владельческое, дворов 55, жителей 357, волостное правление, церковь православная, школа, блн. В 1½ верстах — Высокое, винокуренный завод. В 4 ве Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Высокое, в нем Высоцкое вол. прав. трактеколодцеВысоцкому с. о. 92297325Бабинского пр. 9914
87Усад. при с. ВысокомБабинов. тр. колодцедв. М. Ф. Мокржицкому, прав. 232Бабинского пр. 8914
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Высокое123