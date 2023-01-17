село Качановка, село Качановка, Сумська область (на 2018) — Familio

Качановка

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1180Качановка, хут. вл.при пруде и колодцах.191463237Почтовая станция.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Комышовская волость
160. Качановка, деревня бывшая владельческая, дворов 5, жителей 67, почтовая станция, питейный дом

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Комышевсвая волость
6.0Качановская ст. хуторКомышсвское козаков1226
23.0Качановка хуторКочановское крестьян собственников112513156236754121

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20720Качанівкаселор-н Охтирськийсільрада Малопавлівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close