село Ковтуны, село Ковтуны, Черкаська область (на 2018) — Familio

Ковтуны

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
911Ковтуны, с. каз.при рч. Золотоноше.1222107429444Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Золотоношская волость
225. Ковтуны, село бывшее государственное и владельческое, при речке Золотоноше, дворов 130, жителей 751, церковь православная, 2 питейных дома, 5 ветряных мельниц, 2 мас Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Золотоношская волость
12.0Ковтуны селоКовтуновское козаков1212131138238278256534

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27342Ковтуниселоцентр сільської радир-н Золотоніськийсільрада Ковтунівська
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