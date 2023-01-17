село Харьковка, село Харьковка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Харьковка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Уманский уезд, Иваньковская волость
1220. Харьковка (Митковка), село бывшее владельческое, при речке Кищехе, дворов 187, жителей 1011, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, водяная и ветряная ме Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Уманский уезд, Иваньковская волость
Харьковка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27606Харківкаселоцентр сільської радир-н Маньківськийсільрада Харківська
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