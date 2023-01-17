Населенное место

Дубялы, з., (Петраниса), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 30, у. гор. 51 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Евье 30 в.

Дубялы, з., (Пашковского), жит. 12 (6 м. 6 ж.), дес. 30, у. гор. 50 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 2 в., ст. ж. д. Евье 29 в.

Дубялы, з., (Козакевича), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 20, раз. см. предыдущ.

Дубялы, з., (Стемпковского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 30, раз. см. пред.

Дубялы, з., (Масуляниса), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 41, раз. см. пред.

Дубялы, з., (Машкеревича), жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 40, раз. см. пред.