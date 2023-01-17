деревня Дубяляй, деревня Дубяляй, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Дубяляй

Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ширвинтская волость
Дубялы, з., (Петраниса), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 30, у. гор. 51 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Евье 30 в.
Дубялы, з., (Пашковского), жит. 12 (6 м. 6 ж.), дес. 30, у. гор. 50 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 2 в., ст. ж. д. Евье 29 в.
Дубялы, з., (Козакевича), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 20, раз. см. предыдущ.
Дубялы, з., (Стемпковского), жит. 8 (5 м. 3 ж.), дес. 30, раз. см. пред.
Дубялы, з., (Масуляниса), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 41, раз. см. пред.
Дубялы, з., (Машкеревича), жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 40, раз. см. пред.
Дубялы, з., (Пашковского), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 20, раз. см. пред.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų seniūnija
Dubelių k.
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