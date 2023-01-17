агрогородок Островки, агрогородок Островки, Несвижский район, Минская область (на 2021) — Familio

Островки

Несвижский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Городзейская волость
482. Островки, село бывшее владельческое, при реке Уше, дворов 41, жителей 330, церковь православная, часовня

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Городейская волость
Островки, деревня48279595577
Показать скан
Островки, имение Булгака355595557
Показать скан
Островки, имение Гриневича192595557
Показать скан

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Несвижский район, Городейский сельсовет
аг. Островки245
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close