город Единец, город Единец, Единецкий район (на 2017) — Familio

Единец

Единецкий район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Хотинский уезд
991Единцы, м. вл.при рч. Богдан.79½2732412211082Церковь православ. 1. Еврейских молитвен. домов 2. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Единецкая волость
641. Еденцы, местечко царан, при урочище Валя-Дхос, дворов 189, жителей 914, волостное правление (уездный город в 76 верстах), церковь православная, 4 молитвенных дома, б Показать все

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Единецкий район
ЕдинецEdineţ
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