село Печерские Выселки, село Печерские Выселки, Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Печерские Выселки

Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сызранский район
57713Печерские Выселкисело53°15'с.ш.48°52'в.д.N-39-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сызранский муниципальный район, Усинское сельское поселение
36642444126с Печерские Выселкисело
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