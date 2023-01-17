другой Старый Карабутак, другой Старый Карабутак, Иргизский уезд, Тургайская область (на 1893) — Familio

Старый Карабутак

Иргизский уезд, Тургайская область (на 1893)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Иргизский уезд, Карабутак форт
1917. Карабутак форт, осн. 1848 г.Всех дворов: 45. 373Лошадей: 113. Рогатого скота: 139. Верблюдов: 25. Овец: 670.
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