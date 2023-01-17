Старый Карабутак
Иргизский уезд, Тургайская область (на 1893)
- Статус
- не существует
- Тип
- другой
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и населенные места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
1917. Карабутак форт, осн. 1848 г.Всех дворов: 45. 373Лошадей: 113. Рогатого скота: 139. Верблюдов: 25. Овец: 670.