деревня Григи Горовые, деревня Григи Горовые, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Григи Горовые

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ильинская волость
Григи-Горовыя, д., жит. 56 (29 м. 27 ж.), дес. 120, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Яшуны 27 в.
Григи-Забенския, д., жит. 66 (32 м. 34 ж.), дес. 148, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ошмянский район, Мурованоошмянковский сельсовет
д Григи Горовые14

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Мурованоошмянковский сельсовет
д. Григи Горовые10
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