Кальчиновка
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
623Кальчиновка, кол. нем.при рч. Кальчеке.1843829212200Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
375. Кальчиновка, колония немцев, при речке Нальчике, дворов 34, жителей 583, школа, постоялый двор
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5768Кальчинівкаселор-н Нікольськийсільрада Новокраснівська