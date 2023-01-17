деревня Степаньково, деревня Степаньково, Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Степаньково

Муромский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3382Степаньково (Степаньково большое), сц. каз. и вл.при рч. Выжиге.101051224252
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Муромский уезд, Новокотлицкая волость
1173. Большое Степаньково, сельцо бывшее владельческое, при реке Выжиге, дворов 36, жителей 264, ткацкая светелка

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Новокотлицкая волость
4141Степаньково большое деревня955186132104
4142Степаньково малое деревня (Березовка)25744132104

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Муромский район
2123Степаньководеревня55°39'41°59'N-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Муромский муниципальный район, Борисоглебское сельское поселение
17644408266д Степаньководеревня
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