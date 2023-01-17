Каратово
Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
639Каратова, деревня.при р. Ике.5829277488Б. — Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
320. Карашова, деревня бывшая государственная, при реке Ике, дворов 30, жителей 142, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
14Каратова, д. при р. Ик, на прос. дор., хл.-зап. маг.523562177175Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
525080Каратовосело54°21'00"53°26'00"N-39-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80651435101с Каратовосело