деревня Малая Канзафарово, деревня Малая Канзафарово, Каслинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Малая Канзафарово

Каслинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Каслинский район
673932Малая Канзафароводеревня56°01'00"61°29'00"O-41-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Каслинский муниципальный район, Береговое сельское поселение
75626410116д Малая Канзафароводеревня
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