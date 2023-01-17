Гулинская
Орловский уезд, Вятская губерния (на 1886)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9762Гулинская (Курень), д. каз.при безымянном ключе.621½44224153Сельская расправа. Земская станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
832. Курень (Тулинская), деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 56, жителей 387, часовня, лавка, красильный завод, ярмарка: 4-го апр. и с 25-го по 28-е мая.