село Большетархово, село Большетархово, Нижневартовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019) — Familio

Большетархово

Нижневартовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Сургутский округ
2184Тарховы 1-е, юр. остяк.при р. Вахе.324303108
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район
191199Большетарховосело61°06'с.ш.77°10'в.д.P-43-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский муниципальный район, Городское поселение Излучинск
71819153106с Большетарховосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close