село Ивановка, село Ивановка, Уватский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Уватский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Уватская волость
Ивановский выс., при рч. Стар. Туртаске, на прос. дор.11611655107

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Уватский район
190762Ивановкасело59°05'68°54'O-42-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Уватский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
71648420101с Ивановкасело
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