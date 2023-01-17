Саунино
Коровская волость, Чухломский уезд (на 1907)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10482Саунино, д.при рч. Мелше.2021112027Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
772. Саунино, деревня бывшая владельческая, при реке Виге, дворов 9, жителей 48, красильный завод
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Саунино д.речка—201253172643—Отхожие промыслы по Коровской волости: маляров — 209, столяров — 234, паркетчиков — 90, разных промышленников 161.Показать скан