деревня Ряссы, деревня Ряссы, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ряссы

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2333Рясы (Лихоревщина), сц. вл.при р. Становой Рясе.213662227242Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Зимаровская волость
894. Рясы, сельцо бывшее владельческое, при речке Становой Рясе, дворов 84, жителей 499, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
1155Ряссыдеревня53°23'с.ш.40°14'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Борисовское сельское поселение
61620410151д Ряссыдеревня
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