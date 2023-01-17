село Унгуркуй, село Унгуркуй, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Унгуркуй

Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Гамирская волость
495Ургункуйское сел.Крестьянских дворов: 34. Всех дворов: 34. 202

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Кяхтинский район
220787Унгуркуйсело50°18'с.ш.107°10'в.д.M-48-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Кяхтинский муниципальный район, Зарянское сельское поселение
81633420101с Унгуркуйсело
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