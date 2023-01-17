деревня Безводно, деревня Безводно, Зельвенский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Безводно

Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Межеречская волость
276. Безводно, деревня бывшая владельческая, дворов 22, жителей 272, школа, питейный дом

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Межиречская волость
БезводноДеревня335212914Зельва
БезводноИмение108212914Зельва

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Зельвенский район, Доброселецкий сельсовет
д Безводно51

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Зельвенский район, Доброселецкий сельсовет
д. Безводно59
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