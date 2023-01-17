деревня Набережная, деревня Набережная, Якиманская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Набережная

Якиманская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5465Набережная, д. вл.при р. Тезе.1172519
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Якиманская волость
7098Набережная новая деревня3678310217
7099Набережная старая деревня12333102¼7⅓
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