деревня Козелужье, деревня Козелужье, Хойникский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Козелужье

Хойникский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Хойникская волость
Козелужье, деревня5751031393705
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Хойникский район, Козелужский сельсовет
д Козелужье564

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Хойникский район, Судковский сельсовет
д. Козелужье295
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