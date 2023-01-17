деревня Сухова, деревня Сухова, Вагайский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Сухова

Вагайский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
418Курицина (Сухова), д. каз.при р. Вагае.8929103031
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Черноковская волость
Курицына (Сухова) д., при Старице, на прос. дор.9090222449

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Вагайский район
302604Суховадеревня57°49'69°13'O-42-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Вагайский муниципальный район, Зареченское сельское поселение
71613424136д Суховадеревня
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