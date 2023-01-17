Кудрино
Мытищинская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- сельцо
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
129Кудрино (Никольское), сц. вл. (*)при р. Уче.251131565Фабрика 1. (*) Это сельцо принадлежащее лицу купеческого звания, есть собственно дача, занятая фабрикой; население его состоит из вольнонаемных рабочих на фабрике.Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
С-цо Никольско-Кудрино 2510платформа Мамонтовка. 2—Фабрика Дюпюи.