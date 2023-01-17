село Джулинка, село Джулинка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Джулинка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Хащеватская волость
698. Джулинки, село бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 376, жителей 2424, церковь православная, школа, питейный дом, баз. по четвер. через 2 нед.

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Хащеватская волость
Джулинки79835535020

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1140Джулинкаселоцентр сільської ради, центр сільської ОТГр-н БершадськийДжулинська сільська об'єднана територіальна громада
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