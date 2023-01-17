деревня Крест, деревня Крест, Торопецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Крест

Торопецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Торопецкий уезд
11885Кресты, сельцо.при оз. Глухом.2020142Пожинское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Пожинская волость
428. Крест, хутор, волостное правление (уездный город в 20 верстах). В 3 верстах — церковь православная. В 5 верстах — 2 церкви православных, часовня, почтовая станция, л Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Торопецкий район
109639Крестдеревня56°36'31°26'O-36-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Торопецкий муниципальный район, Пожинское сельское поселение
28655434141д Крестдеревня
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