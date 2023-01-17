Мезга
Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1068. Ельники, село бывшее владельческое, при реке Мезге, дворов 15, жителей 75, церковь православная
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
8Ельники (Мезга) (дер.)1-го стана, 2-го зем. уч.Мезженского2022626112322+см.земледелиелесные заработки —река Мезга. Волостное правление, земская конная станция, вр. п., мелочная лавка, смежна с погостом Мезга и дер. Задней.
23Мезга (Ельник) (пог.)1-го стана, 2-го зем. уч.Церк. земля243101322см. +церковная служба——река Мезга. Церковь, церковно-приходская школа, смежен с деревней Ельники.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36965Мезгадеревня58°57'с.ш.36°08'в.д.O-37-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19650416141д Мезгадеревня