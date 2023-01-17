деревня Суккул-Михайловка, деревня Суккул-Михайловка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Суккул-Михайловка

Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Гайныямаковская волость
33Ново-Михайловка, с. при р. Менеузе, мол., церковь, 2 бак. лав.512077259269Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Миякинский район
523098Суккул-Михайловкадеревня53°41'00"54°45'00"N-40-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Миякинский муниципальный район, Сельское поселение Новокарамалинский сельсовет
80644460116д Суккул-Михайловкадеревня
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