Большой Красный Яр
Николаевский уезд, Самарская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1592Большой Красный Яр (Селитьба), сц. вл.при р. Малом Иргизе.8055126387420Православный молитвен. дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
864. Б. Красный Яр (Успенское, Алексеевская Селитьба), деревня бывшая владельческая, при реке М. Иргизе, дворов 191, жителей 1002, лавка, 6 ветряных мельниц