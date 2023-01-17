сельцо Большой Красный Яр, сельцо Большой Красный Яр, Николаевский уезд, Самарская губерния (на 1886) — Familio

Большой Красный Яр

Николаевский уезд, Самарская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1592Большой Красный Яр (Селитьба), сц. вл.при р. Малом Иргизе.8055126387420Православный молитвен. дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Горяиновская волость
864. Б. Красный Яр (Успенское, Алексеевская Селитьба), деревня бывшая владельческая, при реке М. Иргизе, дворов 191, жителей 1002, лавка, 6 ветряных мельниц
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