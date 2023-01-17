село Колково, село Колково, Орловский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Колково

Орловский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
10891Колковское, с. каз.при рч. Татарке.122741011Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Колковская волость
856. Татариновское (Что при селе Колкове), село бывшее государственное, при речке Татарке, дворов 20, жителей 120, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церко Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Орловский район
28193Колковосело58°38'48°54'O-39-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Орловский муниципальный район, Орловское сельское поселение
33645420370с Колковосело
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