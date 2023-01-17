деревня Малое Аксеново, деревня Малое Аксеново, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Малое Аксеново

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Ильинская волость
3Аксеново Малое91

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
280660Малое Аксеноводеревня56°55'37°14'O-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
28628414146д Малое Аксеноводеревня
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