деревня Погорельская, деревня Погорельская, Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Погорельская

Приморский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Архангельский уезд
76Погорельская (Погорелова, Погорелый Наволок), д.на пр. ст. р. Лодмы.365153158153
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Архангельский уезд, Часовенская волость
66. Погорельская (Наволок), деревня бывшая государственная, при речке Лодьме, дворов 3, жителей 150, волостное правление (уездный город в 36 верстах), школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Приморский район
84517Погорельскаядеревня64°38'с.ш.40°58'в.д.Q-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Приморский муниципальный район, Талажское сельское поселение
11652460131д Погорельскаядеревня
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