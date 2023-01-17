деревня Глотово, деревня Глотово, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Глотово

Мышкинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4335Глотово, д. вл.при колодце.1512207283
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Оносовская волость
36. Глотово, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 100, 2 сапожн.-катальн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Архангельская волость
д. ГлотовоXII. Мурановское общество793637волость 8, V—1239Шипиловский приход
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Мышкинский уезд, Крюковская волость
д. Глотово V. Карповское обществосмотри № 36 [Архангельской волости]
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посел. при д. Глотове7955
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Мышкинский район
3559Глотоводеревня57°44'с.ш.38°06'в.д.O-37-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Мышкинский муниципальный район, Приволжское сельское поселение
78621415508д Глотоводеревня
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