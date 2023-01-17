деревня Дворищи, деревня Дворищи, Лесной муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Дворищи

Лесной муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
3419Дворищи, сц. вл.при рч. Иловке873732102116Часовня 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Парьевская волость
932. Дворище, деревня бывшая владельческая, при речке Иловице, дворов 39, жителей 231, волостное правление (уездный город в 100 верстах), школа. В 5 верстах — гонч. з. В Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Парьевская волость
25Дворищи63

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Лесной район
109536Дворищидеревня58°11'35°13'O-36-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Лесной муниципальный район, Лесное сельское поселение
28636412166д Дворищидеревня
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