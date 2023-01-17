деревня Крюковка, деревня Крюковка, Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Крюковка

Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1650Большой Миткирей (Крюковка), с. вл.при рч. Большом Миткирее.431047151161Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Сосновская волость
942. Крюковка, село бывшее владельческое, при речке Миткирее, дворов 39, жителей 230, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бековский район
47756Крюковкадеревня52°28'43°29'N-38-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бековский муниципальный район, Сельское поселение Сосновский сельсовет
56609425121д Крюковкадеревня
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