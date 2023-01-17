Качкиново
Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1929Качкинова, деревня.при ключе Базане.41580246225Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница ветреная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1238. Качкинова, деревня бывшая государственная, при речке Усе, дворов 110, жителей 561, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
9Качкинова, д. на прос. дор., недалеко от почт. трак., мечеть, х.-з. маг., бак. лав., кузн., этап 405144448359Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188332Качкиноводеревня55°33'53°35'N-39-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92605432101д Качкиноводеревня
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