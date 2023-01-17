деревня Качкиново, деревня Качкиново, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Качкиново

Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1929Качкинова, деревня.при ключе Базане.41580246225Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница ветреная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Поисевская волость
1238. Качкинова, деревня бывшая государственная, при речке Усе, дворов 110, жителей 561, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Поисевская волость
9Качкинова, д. на прос. дор., недалеко от почт. трак., мечеть, х.-з. маг., бак. лав., кузн., этап 405144448359Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Актанышский район
188332Качкиноводеревня55°33'53°35'N-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Усинское сельское поселение
92605432101д Качкиноводеревня
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