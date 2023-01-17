деревня Рогово, деревня Рогово, Курчатовский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Рогово

Курчатовский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1186Рогова, д. каз.при рч. Демине.281048216243
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Кожлянская волость
500. Рогова, деревня бывшая государственная, при речке Демике, дворов 71, жителей 537, 10 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курчатовский район
50565Роговодеревня51°48'35°37'M-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курчатовский муниципальный район, Сельское поселение Костельцевский сельсовет
38621425171д Роговодеревня
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