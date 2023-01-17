деревня Зунданы, деревня Зунданы, Turku pagasts, Līvānu novads (на 2021) — Familio

Зунданы

Turku pagasts, Līvānu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Ливенгофская волость
71Куцин-КейрдеревняколодецЛивенмуйжского, римско-католическогоЯуномуйжскому сельскому обществу, крестьянам-собственникам6
72ЗукедандеревняколодецЛивенмуйжского, римско-католическогоЯуномуйжскому сельскому обществу, крестьянам-собственникам3
74Лело-КейрдеревняколодецЛивенмуйжского, римско-католическогоЯуномуйжскому сельскому обществу, крестьянам-собственникам4
88ЗунданыдеревняНарет, рекаЛивенмуйжского, римско-католическогоЯуномуйжскому сельскому обществу, крестьянам-собственникам1
109ЗундандеревняколодецЛивенмуйжского, римско-католическогоЯуномуйжскому сельскому обществу, крестьянам-собственникам2

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Līvānu novads, Turku pagasts
Zundāniagrāk Preiļu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=2060

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Līvānu novads, Turku pagasts
Zundāni100171717ciemsEKS
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