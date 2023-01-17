агрогородок Новосёлки, агрогородок Новосёлки, Кобринский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Новосёлки

Кобринский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Верхолеская волость
324. Новоселки, село бывшее владельческое и государственное, дворов 50, жителей 495, волостное правление, (уездный город в 21 версте), церковь православная, ветряная мель Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Верхолесская волость
НовоселкиСело820122121Кобрин
НовоселкиИмение42122121Кобрин

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Кобринский район, Новоселковский сельсовет
д Новоселки759

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Кобринский район, Новоселковский сельсовет
аг. Новосёлки442
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