Новосёлки
Кобринский район, Брестская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
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Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
324. Новоселки, село бывшее владельческое и государственное, дворов 50, жителей 495, волостное правление, (уездный город в 21 версте), церковь православная, ветряная мель Показать все
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
НовоселкиСело820122121Кобрин
НовоселкиИмение42122121Кобрин
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новоселки759
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Новосёлки442