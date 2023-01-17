деревня Суриново, деревня Суриново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Суриново

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8121Суриново, д. вл.при р. Ухре.3029133241
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Рыбинский уезд, Арефинская волость
62. Суриново, деревня бывшая владельческая, при речке Ухре, дворов 11, жителей 55, артельн. сыров.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Арефинская волость
д. СуриновоX. Общество № 1083731213Арефинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
387101Суриноводеревня58°14'с.ш.39°12'в.д.O-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Арефинское сельское поселение
78640410411д Суриноводеревня
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