село Сорочьи Горы, село Сорочьи Горы, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сорочьи Горы

Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
961Сорочьи Горы, д. каз.при р. Каме.30867286291
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Масловская волость
454. Сорочьи Горы, деревня бывшая владельческая, при реке Каме, дворов 115, жителей 807, 2 часовни

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Масловская волость
Сорочьи Горы, Масловскойрусские1163
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
188934Сорочьи Горысело55°23'49°57'N-39-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Большеелгинское сельское поселение
92650420103с Сорочьи Горысело
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